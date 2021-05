Aufführungen des Chormusicals "Martin Luther King" auf Herbst 2022 verschoben

Die Aufführungen des Chormusicals "Martin Luther King" in Bayreuth müssen wegen der Corona-Einschränkungen erneut verschoben werden.

Aufführungen von "Martin Luther King" auf Oktober 2022 verschoben

Die Aufführungen mit 600 Sängerinnen und Sängern, Musical-Solisten und einer Big-Band sollen jetzt am 15. und 16. Oktober 2022 in der Bayreuther Oberfrankenhalle stattfinden, wie das Büro der Bayreuther Regionalbischöfin mitteilte. Denn für den evangelischen Kirchenkreis Bayreuth und das Dekanat Bad Berneck, die zusammen mit der Stiftung Creative Kirche "Martin Luther King" aufführen, habe die Sicherheit aller Mitwirkenden und Zuschauer höchste Priorität.

"Charakter des Chormusicals" soll erhalten bleiben

Zugleich solle aber auch der "Charakter des Chormusicals" erhalten bleiben, was angesichts von Abstandsregeln und einer möglichen Maskenpflicht für den großen Chor in der aktuellen Situation schwierig erscheine.

Wenn die Proben für das Musical, bei dem ein großer Chor aus der Region mitwirkt, wieder losgehen, sei das für die Sängerinnen und Sänger ein großer Motivationsschub, sagte die Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner. Weil noch Vorsicht geboten sei, sei der neue Aufführungstermin bewusst mit Abstand gewählt worden.

Musical ging ab Anfang 2020 auf Tournee durch ganz Deutschland

Das Musical über die Geschichte des amerikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King wurde 2019 in Essen uraufgeführt. Nach einer Aufführung bei dem Evangelischen Kirchentag 2019 in Dortmund ging das Chormusical ab Anfang 2020 auf Tournee durch ganz Deutschland. Dafür bildete sich an jedem Aufführungs-Ort ein neuer großer Chor aus der jeweiligen Region.