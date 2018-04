Wie wird Christi Himmelfahrt gefeiert?

Viele christliche Gemeinden feiern an diesem Tag Gottesdienste in Pfarrgärten, im Wald oder auf Bergen. Sie verlassen den Kirchenraum, um die Anwesenheit und Macht Jesu an allen Orten und zu jeder Zeit zu betonen.

In Deutschland ist Christi Himmelfahrt ein bundesweiter gesetzlicher Feiertag und wird seit dem 19. Jahrhundert gemeinsam mit dem Vatertag gefeiert. Dieser gilt als Gegenstück zum Muttertag. Wo der Ursprung des Vatertags liegt, ist nicht genau geklärt. Doch bereits im Mittelalter soll sich die christliche Bedeutung der Prozessionen verloren haben und ein Herrentag entwickelte sich.

Die heutige Form des deutschen Vatertags-Brauchtums entstand in Berlin und Umgebung. Traditionell brechen männliche Teilnehmer zu einer Wanderung oder Ausfahrt auf und konsumieren alkoholische Getränke.