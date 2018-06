David und Jonathan - sie stehen für Kameradschaft

Jonathan und David waren echte Männerfreunde. Ihre Freundschaft hat sich durch David´s Heldentat entwickelt , in der er den scheinbar übermächtigen Goliath besiegt hat. Als Trophäe gab es keinen Pokal, sondern die hübsche Schwester von Jonathan als Frau – und so werden Jonathan und David nicht nur verschwägert, sondern beste Freunde. Die Bibel spricht von einem Freundschaftsbund – muss man sich wahrscheinlich vorstellen, wie bei Winnetou und Old Shatterhand, oder Sebastian Schweinsteiger, der bei der letzten WM alles für sein Team gegeben hat. Kameraden, die durch dick und dünn gehen.

Dann bekam David ein großes Problem, denn eines Tages will der König ihn töten und spielt foul. Mit einem Speer geht der König auf David los. Und wer stellt sich dazwischen und verhindert die üble Spielweise? Jonathan.

„Der Speer wird dich nicht erreichen",

sagt Jonathan und rettet David damit das Leben. Na, das ist doch echte Kameradschaft!