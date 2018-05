Stefanie Lindner, Mitarbeiterin der Evangelisch-Lutherischen Kirchen-Gemeinde (EEG) in Bayern, zeigt, wie das Vaterunser in Gebärdensprache geht.

Die rund 2.400 gehörlosen Mitglieder der Evangelisch-Lutherischen Gebärdensprachlichen Kirchengemeinde (EEG), ihre Verwandten und Freunde feiern in Bayern regelmäßig Gottesdienste in Deutscher Gebärdensprache. Darin kommen natürlich religiöse Verse und Gebete wie das Vaterunser vor. Aber wie sieht das Gebet in Gebärdensprache aus? Stefanie Lindnau, Mitarbeiterin der Gemeinde, macht es im Video vor.

Vaterunser in Gebärdensprache: Anleitung zum Download

Wer es nachmachen möchte: Die EEG Bayern hat ein Plakat herausgegeben, das in 34 Bildern zeigt, wie die Gebärden für das Vaterunser funktionieren. Die Anleitung im Format DIN-A3 kann hier heruntergeladen werden: