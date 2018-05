Was Pfingsten mit Himmelfahrt zu tun hat

Bis zum 4. Jahrhundert lagen Pfingsten und Christi Himmelfahrt auf einem Tag. Erst später entwickelten sich daraus zwei eigenständige Feiertage. Im Kirchenkalender endet mit Pfingsten die Osterzeit. Weil Pfingsten 50 Tage nach Ostern ist, fällt der erste Pfingsttag immer auf einen Sonntag. Auch Pfingstmontag ist in Deutschland und vielen anderen Ländern ein Feiertag. Kinder müssen nicht zu Schule und Erwachsene nicht zur Arbeit.

Pfingsten hat viele Bräuche und Symbole hervorgebracht. So steht die Taube für den Heiligen Geist, der laut dem Johannesevangelium bei der Taufe Jesu wie eine Taube über ihm geschwebt sein soll und dann sichtbar auf ihn herabstieg. In einigen Gegenden des Landes werden Ochsen festlich geschmückt. In anderen Gegenden wird die Person als Pfingsochse bezeichnet, die am Pfingstsonntag am längsten schläft.