Mit den Zusagen aller berufenen Mitglieder ist die neue Synode der bayerischen evangelischen Landeskirche nun vollständig. 13 Personen aus Politik, Wirtschaft, Medien, Diakonie, Bildung und Wissenschaft, Kultur und aus kirchlichen Einrichtungen und Diensten wurden vom Landeskirchenrat und Landessynodalausschuss berufen, wie die Landeskirche am Dienstag mitteilte. Gemeinsam mit den 89 direkt gewählten Synodalen, drei Vertretern der Evangelisch-Theologischen Fakultäten und der Augustana-Hochschule sowie drei von der Landesjugendkammer gewählten Jugendsynodalen umfasst die neue Landessynode damit 108 Mitglieder. Sie kommt am 22. März zu ihrer konstituierenden Sitzung in Bayreuth zusammen.

Aus dem bayerischen Landtag wurden Barbara Becker (CSU) und Claudia Köhler (Grüne) berufen. Aus dem kirchlichen Bereich nehmen die bayerische Diakoniepräsidentin Sabine Weingärtner, der Rektor des Diako in Augsburg, Jens Colditz, und Emmauel Kileo, Studienleiter beim Partnerschaftszentrum Mission EineWelt im Kirchenparlament Platz. Ralf Tochtermann vertritt die Kirchenmusik, Aguswati Hildebrandt-Rambe die Fachstelle Interkulturell Evangelisch in Bayern.

Finanzexperte und Museumschefin

Berufen wurden weiter Regina Fritz, Professorin für Praktische Theologie und Diakoniewissenschaft an der Evangelischen Hochschule Nürnberg, Joachim Pietzcker, Jurist und Finanzexperte aus Schnaittach, Jakobine Platz, Geschäftsführerin der Citykirchen Nürnberg und die Vorsitzende des CVJM Landesverband Bayern, Caroline Welker. Aus der Wirtschaft kommt Christian Essling, von der E.ON Digital Technology in München. Marion Grether, die Leiterin des Zukunftsmuseums Nürnberg, ist ebenfalls berufen.

Die Landessynode ist das evangelische Kirchenparlament der rund zwei Millionen bayerischen Protestanten und ist Teil der Kirchenleitung. Die Synode verabschiedet Kirchengesetze, entscheidet in Personalfragen, beschließt den landeskirchlichen Haushalt und wählt die Landesbischöfin oder den Landesbischof.