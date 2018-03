Aktion für afghanischen Flüchtling "Sami"

Die Regensburger Schüler haben unterdessen nicht nur die Petition ins Leben gerufen, sondern auch einen Videofilm gedreht, in dem gezeigt wird, wie immer mehr Menschen ihre Sympathie für den Mitschüler bekunden. Die Schüler organisierten Solidaritätsveranstaltungen auch an anderen Schulen, die Mitglied im Bündnis "Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage" sind. Bei einem dieser Treffen sprach auch der Holocaust-Überlebende Ernst Grube, der sich für ein Bleiberecht für Flüchtende ausspricht. Unterstützung erfährt die Aktion auch von Lehrern, die Schule genehmigte Aufklärungsveranstaltungen. So werden demnächst der Stadtjugendring über das Projekt "Flüchtlinge werden Freunde" und der Bayerische Flüchtlingsrat über die Sicherheitslage in Afghanistan referieren.

Gemeinsam etwas bewegen

Die Schüler aber, deren Ziel inzwischen 50 000 Unterschriften sind, damit es für eine Bundestagspetition reicht, wollen ihre Aktionen als "Zeichen gelebter Demokratie" verstanden wissen: "Wir merken, dass wir gemeinsam etwas bewegen können. Das ist ein wunderbares Gefühl."

Nur manchmal beschleicht sie die Befürchtung, mit ihrer Aktion auch scheitern zu können. "Wenn Sami abgeschoben wird, wäre das eine menschenverachtende Entscheidung und ein Schlag ins Gesicht für uns", sagte einer der Schüler.