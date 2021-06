Augsburger Diakonissenanstalt führt Ulrike Kühn als neue Oberin ein

Internationaler Kindertag

Autor Evangelischer Pressedienst epd

Zum Internationalen Kindertag am 1. Juni macht die Diakonie auf die Situation von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie aufmerksam. Sie seien von den Einschränkungen in mehrfacher Weise betroffen, kritisiert die Vorständin Maria Loheide.