Augsburger "Ulrichseck" soll Ende 2019 eröffnet werden

Aus den unverputzten Wänden hängen die Kabel, die Treppenaufgänge sind mit rot-weiß gestrichenen Holzgeländern abgesichert, in den Räumen im Erdgeschoss und im ersten Stock werden gerade die Stahlgestelle für die Zwischenwände eingezogen. Noch ist das "Ulrichseck" eine Baustelle. Doch man kann sich schon gut vorstellen, wie es hier in knapp einem Jahr aussehen wird. In dem Gruppenraum etwa, dessen helle Fensterfront zum Ulrichsplatz zeigt: "Das ist wie ein Schaufenster für unsere Gemeinde", sagt Frank Kreiselmeier: "Man kann von außen reinschauen und sehen, wie Gemeinde gelebt wird", meint der Pfarrer von evangelisch St. Ulrich.

Im Dezember 2019 soll das neue evangelische Zentrum auf dem Grundstück am Ende der Augsburger Maximilianstraße fertig sein. Dann wollen an dem Platz gegenüber dem prominenten Ensemble der beiden Ulrichskirchen die evangelische Kirchengemeinde St. Ulrich, das evangelische Kirchengemeindeamt Augsburg und der Augsburger evangelische Regionalbischof einziehen (siehe auch Kasten). "Die Vorfreude ist sehr groß", sagt Kreiselmeier: "Man sieht ja jeden Tag, wie der Bau wächst – und schöner wird."

Fünf Jahre warten auf den Baubeginn

Darauf freilich mussten die drei evangelischen Bauherren lange warten. Ursprünglich war der Baubeginn für das "Ulrichseck" für 2012 geplant gewesen. Dann verzögerten archäologische Ausgrabungen auf dem Gelände das Projekt. Los ging es mit dem Bau schließlich 2017. Fertig sein wollte man im Herbst 2019. Aber auch dieser Termin habe sich noch einmal nach hinten verschoben, erläutert Kreiselmeier: "Es war schwierig, immer termingerecht Handwerksfirmen zu bekommen – ohne dabei die Kosten in die Höhe zu treiben." Letztlich sei es so aber gelungen, mit dem Bau im ursprünglich geplanten Kostenrahmen zu bleiben.