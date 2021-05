Ausflug ins Dachauer Land: Evangelische Kirche Kemmoden in Petershausen

Wer am Bahnhof Petershausen aus dem Zug steigt, erblickt bald den Kirchturm östlich der Gleise. Er fällt den Reisenden vor allem wegen seiner außergewöhnlichen Farbe auf: hellblau. Die evangelische Segenskirche birgt aber noch eine andere Besonderheit, sagt Pfarrer Robert Maier: Sie ist die derzeit zweitjüngste Kirche der bayerischen Landeskirche.

Fast 20 Jahre mussten die rund 3.500 Protestanten warten, bis sie 2016 ein Gebäude aus Stein, mit Turm und Glocken einweihen konnten. Boden, Wände und Stühle sind komplett aus dem Holz der Weißtanne. Altar, Taufstein, Kreuz und Kanzel hat der schwäbische Künstler Hermann Bigelmayr ebenfalls aus dem hellen Material gefertigt.

Evangelische Kirche Kemmoden zählt zu ältesten in Oberbayern

Neben der Segenskirche finden sich an vier weiteren Standorten Predigtstellen der Gemeinde, darunter die Kirche in Kemmoden. Knapp neun Fahrradkilometer sind es von Petershausen dorthin, auf hügeligen, aber geteerten Straßen vorbei an malerischen Mais- und Kornfeldern, weiten Wiesen.

Mitten in dem Dorf ragt die evangelische Kirche Kemmoden hervor. Die zweistöckigen Fensterreihen lassen erahnen, dass dies kein gewöhnlicher Kirchenbau ist. Pfarrer Maier bestätigt: 1828 von protestantischen Siedlern aus der Pfalz erbaut, sei das Gebäude nicht ausschließlich für den Gottesdienst konzipiert worden. Im Erdgeschoss des Hauses ist ein Raum für Versammlungen und den Schulunterricht sowie eine kleine Wohnung für den Lehrer vorgesehen. Der Betsaal befindet sich bis heute in der ersten Etage.

Wer die kleine Kirche, die erst 1876 mit Turm, Uhr und Glocken ausgestattet wurde, besichtigen möchte, muss zum monatlichen Sonntagsgottesdienst kommen. Obwohl die Kirche auf dem Jakobsweg liegt, ist das Gebäude sonst verschlossen.