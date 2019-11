Ausstellung über Mauern eröffnet am Tag des Mauerfalls

Den Eröffnungstag für seine neue Ausstellung zum Thema "Über Mauern" hat der Verein "bildung evangelisch in Europa" (beE) in Erlangen auf den Jahrestag des Mauerfalls, den 9. November (19 Uhr), gelegt. Gezeigt werden in der Schau die Arbeiten, die Schülerinnen und Schülern zu einem Wettbewerb von beE zum gleichen Thema eingereicht haben, teilte Referentin Carina Harbeuther am Donnerstag mit. Sie sollten ihre Vorstellungen von Mauern zeichnen, beschreiben oder auf andere Weise darstellen. Herausgekommen sei eine Mischung von Beiträgen aus Bayern, Polen und Rumänien, sagte Harbeuther.

Bildung evangelisch in Europa: Europäische Dimension des Mauerfalls

Der Leiter von "bildung evangelisch in Europa", Hans Jürgen Luibl, will in seinem Eröffnungsvortrag am Samstag die europäische Dimension des Mauerfalls in den Blick nehmen. Den Fokus werde er auf die Rolle der Kirchen bei den europäischen Umbrüchen legen, hieß es.

In einem Begleitprogramm zur Ausstellung geht es in den kommenden Wochen um die EU-Außengrenze, die Grenze zwischen den USA und Mexiko und den Nahostkonflikt.