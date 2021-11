"Christen bei Audi": Wandel vom Verbrennungsmotor zur E-Mobilität "positiv und mutig" angehen

Sie wollen alle Kräfte bündeln und sprechen explizit die Christen in der Automobilindustrie an. Was wünschen Sie sich gesamtgesellschaftlich als Vertreter des Netzwerks "Christen bei Audi"?

Orlamünder: Ich finde, dass wir uns als Christen in der Breite noch zu wenig Gedanken darüber machen, was der Beitrag jedes einzelnen bei diesem Wandel ist. Ich spüre immer noch die Versuchung, dass sich Christen auf das vermeintlich Geistliche fokussieren, sich zu wenig selbst reflektieren statt praktisch mit an der Lösung zu arbeiten. Deshalb sollte jede größere christliche Organisation mitdenken und überlegen, wo wir stehen.

Es gilt für uns Christen wie für andere Menschen auch: Jeder und jede muss sich informieren, was der Klimawandel für uns Menschen bedeutet. Wie sieht das Zukunftsszenario aus, ist es enkeltauglich? Dann muss jeder Einzelne seine eigene CO2-Bilanz reflektieren. Mit den Ergebnissen müssen wir ins Engagement kommen und in die Tat gehen. Dazu höre ich kaum bedeutende Stimmen, höchstens einige Bekenntnisse von Kirchenoberen, aber zu wenig von der Basis, da würde ich mir noch mehr wünschen.