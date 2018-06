Bamberg zeigt Großplastiken von Rui Chafes

"Ich will alles von Dir": Skulptur am Brückenrathaus in Bamberg.

Im 25. Jahr der Verleihung ihres Weltkulturerbestatus durch die Unesco findet damit in Bamberg wieder eine spektakuläre Schau von Großplastiken statt, die dort bereits seit 1998 Tradition haben.

Jeden Präsentationsort hat der Künstler gründlich ausgesucht. Die Figuren des portugiesischen Bildhauers sind im Stadtbild nicht sofort zu sehen, sondern wollen gesucht und gefunden werden. Seine schwarzen Kugelformationen hängen in Ästen im Hollergraben am Ufer der Regnitz, thronen am Domkranz oder baumeln vom Balkon des ehemaligen Rotenhan-Palais in der Kapuzinerstraße. Beinahe versteckt schweben sie in zwölf Metern Höhe in einem Baumgeäst im Hain, als hätte ihnen jemand die Schwere des Eisens herausgezaubert. Die Figur(en) "Ich will alles von Dir" könnten zwei innig verschlungene Liebende sein, die mit den Kugeln des Lebens balancieren und am Durchgang des Brückenrathauses Passanten salutieren.

Eisenkugeln von Rui Schafes symbolisieren Last, Schatten und die Leichtigkeit des Seins

"Kugeln sind ein Zeichen von Bewegung und verkörpern für mich auf ideale Weise die Idee von Immaterialität", betont der 1966 in Lissabon geborene Künstler. Schwarz und schwer symbolisieren die Eisenkugeln zugleich die Last, aber auch die Schatten und die Leichtigkeit des Seins. Sie nehmen die Formen des Barock mit seinen Schwüngen und muschelförmigen Ornamenten auf und geben der Schwere des Eisens zugleich eine tröstende Leichtigkeit, indem Chafes sie anscheinend federleicht schweben oder auf Bahnen scheinbar gleiten lässt.