Bayerische Geschichte: Als der König noch Bischof der Protestanten war

Die Evangelischen waren jedenfalls zuerst gar nicht glücklich über ihre neue Freiheit, sondern reagierten wie der Konsistoriums-Präsident Friedrich Veith mit "Bestürzung und Trauer". Denn die linksgestrickte neue Räteregierung mit ihren Bestrebungen, Staat und Kirche rigoros zu trennen, und Privilegien der Kirche wie den schulischen Religionsunterricht abzuschaffen, stießen auf heftigen Widerstand der Kirche. Der neuen Regierung war wiederum die antidemokratisch eingestellte, konservative evangelische Pfarrerschaft suspekt.

Nach einer kurzen Schockstarre ging das Führungspersonal der Kirche noch 1918 daran, sich eine eigene Verfassung zu geben.

Ein Jahr später wurde diese Verfassung von einer "Generalsynode" beschlossen, in der wie in einem Parlament "Laien" als gewählte Vertreter der kirchlichen Basis und entsandte Repräsentanten der Pfarrerschaft saßen. Diese Verfassung gewährte den Frauen das Wahlrecht in die kirchlichen Gremien, wie die Kirchenvorstände, in die gesetzgebende Generalsynode konnten sie jedoch erst ab 1958 gewählt werden.

Auch die Kirchengemeinden, von denen es heute mehr als 1.530 in Bayern gibt, erhielten mehr Rechte. Die Kirchenleitung wurde gebildet durch die Landessynode als Parlament, die über den Haushalt, die Gesetzgebung und die Wahl des Landesbischofs entscheidet, den Landeskirchenrat als Verwaltung und Exekutive sowie einen Kirchenpräsidenten, später Landesbischof, als geistliches Oberhaupt.

Die Unabhängigkeit der Kirche und Befugnisse wie das Erteilen von Religionsunterricht oder die Seelsorge in Kliniken, Gefängnissen und Militär wurden in einem "Staatskirchenvertrag" festgeschrieben, der 1924 in Kraft trat.

Die sozialistische Räteregierung war inzwischen von einer moderaten sozialdemokratischen Regierung abgelöst worden, die an einem konstruktiven Verhältnis zu den Kirchen interessiert war.

Die vor 100 Jahren gefundene arbeitsteilige Struktur der Kirchenleitung besteht bis heute. Die Frauen sind allerdings schon seit Längerem in die Landessynode eingezogen: Seit vielen Jahren stehen Frauen sogar als Präsidentinnen an der Spitze des bayerischen Kirchenparlaments.