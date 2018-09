Bayerische Kirche baut Wohnungen in Ballungsgebieten

Mit den Neubauten stellt die Landeskirche 9.000 Wohnungen zur Verfügung, mittelfristig sollen es 10.000 Wohnungen sein, sagte der kirchliche Finanzchef Erich Theodor Barzen, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der kirchlichen Wohnungsbaugenossenschaft Evangelisches Siedlungswerk (esw) ist, im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Um den Wohnungsmarkt zu entlasten, biete die Kirche ihre Wohnungen zu vergleichsweise günstigen Mieten an, erläuterte Barzen. In München liege die kirchliche Durchschnittsmiete bei 8,46 Euro pro Quadratmeter, in Bayern insgesamt bei durchschnittlich 6,63 Euro. Denn im Gegensatz zu einem privaten Unternehmen brauche die Kirche "keine substanzielle Rendite, sondern nur eine schwarze Null". Neben Wohnungen für den allgemeinen Mietmarkt baut die Kirche auch in Spezialsegmenten neue Wohnungen, wie etwa für Senioren, Studenten oder Mutter-Kind-Wohnungen. Gut 100 kirchliche Wohnungen würden an anerkannte Flüchtlinge vermietet.

Für eine Linderung der Wohnungsnot sind nach Überzeugung des Oberkirchenrats neben einer stärkeren Förderung des sozialorientierten Wohnungsbaus auch geänderte politische und rechtliche Rahmenbedingungen nötig. Bei der Bauleitplanung sollte in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten die Schaffung von Wohnraum vorrangig berücksichtigt werden. Die "hohe Intensität" technischer Normen sollte zurückgefahren werden. "Die energetischen Vorgaben und Brandschutzbestimmungen haben einen Detaillierungsgrad erreicht, der nicht mehr sinnvoll ist", sagte Barzen. Das mache vor allem den öffentlich geförderten Wohnungsbau kompliziert und teuer. Außerdem sei eine intensivere Nachverdichtung unausweichlich, sagte Barzen. Dies treffe nicht immer auf Wohlwollen in der Nachbarschaft und müsse deshalb sensibel umgesetzt werden.