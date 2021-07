Bayern hören mehr Lokalradio und mehr Podcasts

Die Lokalradios in Bayern haben im Vergleich zum Vorjahr an Reichweite zugelegt. So hören laut den Ergebnissen der Funkanalyse Bayern 2021 Hörfunk, die am Dienstag im Rahmen des Lokalrundfunktags präsentiert wurde, 2,97 Millionen Menschen von Montag bis Freitag täglich im Schnitt mindestens einen lokalen Sender. Das sind 26,7 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren und 30.000 Hörerinnen und Hörer mehr als im Vorjahr.

Lokalradios in Bayern gewinnen Hörer*innen

Erfreulich sei dieses Ergebnis vor allem, weil die Tagesreichweite für das Radiohören gesamt (83,4 Prozent) um einen Prozentpunkt zurückgegangen ist. Die Lokalradios liegen noch vor den Sendern Antenne Bayern (22,1 Prozent) und Bayern 3 (17,6 Prozent); Lediglich Bayern 1 hatte ein noch größeres Publikum (29,6 Prozent).

Im Aufwind sei das terrestrische Digitalradio DAB+: Bereits 42 Prozent hätten ein DAB+-Gerät im Haushalt, mehr als ein Viertel (26,6 Prozent) schaltet es täglich ein. Die Konkurrenz durch andere Audioangebote, allen voran durch Musik-Streamingdienste und Podcasts, wachse weiter. Gut ein Drittel (34 Prozent) der Bevölkerung ab 14 Jahren in Bayern hört täglich auch andere Audioangebote als Radio - ein Anstieg um mehr als zehn Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr.

Kantar führte die Studie im Auftrag der bayerischen Anbieter durch und befragte dafür mehr als 23.000 Personen ab 14 Jahren. Die BLM förderte das Projekt 2021 mit 225.000 Euro.