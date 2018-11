Brückentage 2019: Was Sie beim Urlaubsantrag bedenken sollten

Nachhaltigkeit & Umwelt

Autor Lara Bauer

Rund 60 Prozent der Deutschen machen in diesem Jahr einen Urlaub. Viele Reisen sorgen aber für ökologische und soziale Probleme in den Gastländern. Die UN haben 2017 zum "Internationalen Jahr des nachhaltigen Tourismus" erklärt. Aber was heißt das eigentlich?