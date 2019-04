Bundesverfassungsrichter ruft zum Kampf für Demokratie auf

"Der Richter spricht durch sein Urteil, ansonsten hat er zu schweigen", schickte Peter Müller, seit 2011 einer von acht Richtern am 2. Senat des Karlsruher Bundesverfassungsgerichts, seiner Rede über die "Verantwortung vor Gott und den Menschen" noch voraus. Aber dann sagte der 64-Jährige beim Jahresempfang der evangelischen Kirchengemeinde Starnberg doch ganz schön viel.

So warnte der Verfassungshüter vor dem weltweiten Rückgang von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. China errichte eine digitale Diktatur, neben der sich George Orwells Big Brother ausmache wie "ein freundlicher Onkel", sagte Müller in seiner Festrede. Auch die Entwicklungen in Europa seien besorgniserregend.

Wenn er zum 70. Geburtstag des am 24. Mai 1949 in Kraft getretenen deutschen Grundgesetzes einen Wunsch äußern dürfe, dann diesen: "Dass alle Menschen in diesem Land für Menschenwürde, Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit eintreten".