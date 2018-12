25.12.2018

Einziges Christkindlmuseum Deutschlands

Christkindlmuseum Siegsdorf zeigt Raritäten der Volksfrömmigkeit

Noch vor 100 Jahren lag am Heiligabend unter jedem oberbayerischen Christbaum ein prächtig geschmücktes und gewickeltes Jesuskind. Wertvolle Zeugnisse der Fatschenkinder-Tradition sind im einzigen Christkindlmuseum Deutschlands in Siegsdorf am Chiemsee ausgestellt.