Deutlich weniger Schafhalter in Bayern

Im Jahr 2018 haben etwa 200 bayerische Schafhalter aufgegeben. Damit ist die Zahl der Schafhalter im Freistaat nach vorläufigen Zahlen des Landesamts für Statistik in diesem Jahr deutlich gesunken. So gab es in diesem Jahr ganz Bayern noch rund 2.000 schafhaltende Betriebe, teilte die Behörde am Montag in Fürth mit.

Allerdings ging die Zahl der Schafe nur um 1,5 Prozent auf nun 265.300 Tiere zurück. Das heißt, der seit Jahren vorherrschende Trend zu größeren Tierbeständen pro Betrieb setzt sich fort. Aktuell hat ein schafhaltender Betrieb derzeit 134 Tiere im Schnitt, 2017 seien es noch 124 Tiere je Betrieb gewesen.