Honigbienen tänzeln im Dialekt, um Botschaften zu übermitteln

Bienen in Bayern

Autor Andreas Jalsovec

Im Bayerischen Bienenmuseum in Illertissen summt es: Dort kann man ein Bienenvolk in einem Schaukasten beobachten. Deutschlandweit gibt es 130.000 Imker. Nico Dibiase ist einer von ihnen. Er kümmert sich um die beiden Bienenvölker der Gemeinde St. Thomas in Augsburg.