Deutsch-tschechisches Schülerprojekt zu Aussöhnung und Frieden

Beim Wort "Krieg" denkt man meist an Syrien, Afghanistan oder den Irak. Doch spielt Krieg wirklich nur in anderen Ländern eine Rolle? Allein in der Nachbarschaft kann es Feindseligkeiten geben, innerhalb der Familie kann es zu Reibereien kommen, aber auch der Konflikt in einem selbst kann existieren. Die Themen "Krieg und Frieden" sind doch näher als gedacht.

Und genau damit hatten sich Jugendliche am Ortenburg Gymnasium Oberviechtach (OGO) im Landkreis Schwandorf auseinandergesetzt. Etwa 30 deutsche und tschechische Schüler und Schülerinnen haben zusammen mit der Künstlerin Miriam Maria Ferstl und OGO-Kunstlehrer Jan Patocka Friedenstauben gebastelt. Zu bestaunen sind diese in der Kunstausstellung "Ahoj 18 – Kunst für den Frieden", die am 14. September im Rahmen des Kunstherbsts – das Kulturfestival im Schwarzachtal – im Burghof in Neunburg vorm Wald eröffnet wird.

Friede und Aussöhnung im Fokus

Die Ausstellung basiert auf der Idee, neue Blickwinkel und Perspektiven aus Kirchenräumen und Synagogen im bayerisch-böhmischen Raum aufzuzeigen sowie kreative Beiträge zu Frieden und Aussöhnung in den Fokus zu rücken. Die Kunstwerke werden an die Westfassade der Pfarrkirche St. Josef projiziert, musikalisch untermalt vom Leipziger Berufsmusiker Tassilo Männer (Gitarre) mit familiären Wurzeln im Raum Neunburg.

Für die aus Seebarn stammende Kunstfotografin Miriam Maria Ferstl, die mit ihrem "Divine Light"-Projekt 2016/17 inzwischen auch internationale Anerkennung gefunden hat, spielt Frieden zwischen Religionen, Nationen und Regionen eine große Rolle in ihrer Kunst. "Ich zitiere immer wieder gerne einen kroatischen Fischer, den ich auf einer meiner Reisen kennengelernt habe: ›Look at my five fingers, everyone is different!‹ Es ist eine – wie ich finde – einfache Weisheit, aber sie ist sehr tiefsinnig. Es ist eine Hand, alles sind Finger, aber alle sind unterschiedlich und alle werden gebraucht! So sehe ich das auch in unserer Gesellschaft. Jeder Mensch ist individuell, hat eine andere Herkunft, aber im großen Ganzen hat jeder seine Aufgabe sowie Berechtigung, in dieser Gesellschaft zu leben."