10 Jahre "Diakonisches Lernen" in der Schule: "Durch Begegnungen lernt man"

Immer wieder habe sie versucht, ihren Freunden zu erklären, was sie da in ihrer Freizeit so macht, sagt die 15-jährige Katie Nuttal: "Aber man muss es erleben - nur erklären reicht nicht." Daher stellte sie ein Projekt für ihre ganze Klasse auf die Beine. Gemeinsam hatte die damals neunte Klasse den Reinigungskräften am Schweinfurter Celtis-Gymnasium "Danke!" sagen wollen, mit einem selbst gemachten Adventskalender. "Diakonisches Lernen" nennen sich solche Projekte.

"Diakonisches Lernen" am humanistisch-musischen Landkreis-Gymnasium in Schweinfurt

Schon seit über zehn Jahren gibt es Angebote "Diakonischen Lernens" am humanistisch-musischen Landkreis-Gymnasium in Schweinfurt. Angestoßen hat es Schulpfarrerin Angela Weigel, die aus der Pfalz stammt und von dort aus nach Unterfranken kam. "Ich habe zuerst gar nicht gewusst, dass wir hier 'Diakonisches Lernen' machen", erläutert sie. Schon in der Pfalz habe sie als Pfarrerin Treffen von Kita-Kindern und Seniorenheimbewohnern organisiert: "Durch Begegnungen lernt man."

Dieses "Lernen in Begegnung" ist das zentrale Element "Diakonischen Lernens". Die Schülerinnen und Schüler am Celtis-Gymnasium beispielsweise begegnen dementen Senioren im benachbarten Löhe-Haus der Diakonie - sie basteln gemeinsam, spielen im Sitzkreis, unterhalten sich, sind einfach da. Oder sie begegnen anderen Jugendlichen in einer Förderschule. Oder sie packen kleine Päckchen für obdachlose Menschen, weil die gemeinsame Weihnachtsfeier wegen Corona ausfallen muss.

Jugendliche mehrfach mit "Diakonischem Lernen" konfrontiert

Die Jugendlichen am Celtis-Gymnasium werden in ihrer Schulzeit mehrfach mit dem "Diakonischen Lernen" konfrontiert. Sie besuchen die Schweinfurter Vesperkirche und helfen dort punktuell mit, sie beschäftigen sich mit dem Thema Demenz - und in der zehnten Klasse steht das Projekt "Celtis am Löhe" an, bei dem die Schülerinnen und Schüler einen Nachmittag pro Woche in der Diakonie-Senioreneinrichtung verbringen und diesen auch selbst gestalten für die älteren Menschen.

Der 17-jährige Denis Khraban besucht die zwölfte Klasse des Celtis-Gymnasiums, er spielt in seiner Freizeit Saxophon - lange wollte er die Musik zum Beruf machen. Bis er über Schulpfarrerin Weigel mit dem "Diakonischen Lernen" in Berührung kam: "Ich würde gerne Musik und soziales Arbeiten miteinander beruflich verbinden", so Khraban. Erste Erfahrungen hat er bei einem Praktikum an der Schweinfurter Franziskusschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklungen gesammelt.