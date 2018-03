Die weibliche Seite der Sucht

»Die Sucht ist hinterhältig«

Jahrzehntelang hasst sich Sophia V. für ihre Sucht. Doch die ist immer stärker. »Die Sucht ist hinterhältig, überwältigt dich, wenn du gar nicht daran denkst.«

Ihren Mann interessiert dies wenig – »der konnte mich so besser kontrollieren und gefügig halten.« Die beiden sind schon lange geschieden. Ihm macht sie heute ebenso wie sich selbst Vorwürfe, sie nicht wach gerüttelt zu haben.

Nur ganz selten wird sie im Bekannten- oder Kollegenkreis auf ihre Sucht angesprochen. »Menschen vermeiden diese Art der Konfrontation. Und ich hatte mir auch immer ein ganzes Bündel an Ausreden zurechtgelegt, wie ich aus peinlichen Situationen wieder herauskomme«, erinnert sich Sophia V. In den Ärger über die schweigende, zuschauende Gesellschaft mischt sich bei ihr aber auch Selbstkritik. »Ich war mir selbst nie wichtig und habe mir und meinen Mitmenschen einiges zugemutet.«

Die Kinder merken meistens, wenn mit Mama wieder mal was nicht stimmt. Steigen beispielsweise nicht ins Auto ein, wenn sie vermuten, dass die Mutter bereits eindeutig zu viel intus hat. Heute sei das Verhältnis mit Tochter und Sohn hervorragend. Allerdings habe das lange gedauert und viele Gespräche gefordert, bis wieder ein Vertrauensverhältnis hergestellt war.

Depression, Suizidversuch, Psychiatrie

Wie sie manchmal ins Bett gekommen ist, daran kann sich Sophia V. nicht mehr erinnern. Auf dem Nachttisch stand in Griffweite zudem immer etwas zu trinken. Eines Nachts aber wacht sie auf und hat eine Eingebung: »Ab morgen nicht mehr«, sagt sie sich, noch im Halbschlaf. Vorgenommen, am nächsten Tag einfach nicht mehr zur Flasche zu greifen, das hatte sie sich öfters. Doch aus irgendeinem Grund klappt es diesmal.

Drei Jahre und zwei kurzzeitige Rückfälle später scheint sie »über den Berg« zu sein. Dann schleicht sich eine handfeste Depression kalt von hinten an. Sophia V. will sich das Leben nehmen, hat aber noch den Mut, sich in die geschlossene Abteilung der Psychiatrie einweisen zu lassen. Das Erlebte und das verdaut Geglaubte muss intensiv aufgearbeitet werden. Mit Erfolg. Seitdem geht es ihr gut. Aber: »Wenn ich nur ein bisschen Alkohol zu mir nehmen würde, weiß ich, dass ich sofort wieder so schlimm drauf komme wie damals. Daher ist die Selbsthilfegruppe, die ich seit über zwei Jahrzehnten besuche, auch eine Art Lebensversicherung für mich«, sagt die Rentnerin.

Oft suchen sich Menschen, die ein so starkes Suchtverhalten an den Tag legten wie Sophia V., eine Art Ersatz für die überwundene Sucht. Bei ihr geht der Blick seither stark nach innen: Sie sei mittlerweile ein spiritueller Mensch geworden, sagt Sophia V.

Und wenn heute eine Situation kommt, aus der sie sich am liebsten mit dem Suff wegbeamen will? »Dann gehe ich in die Natur. Ich habe gelernt, dass man Situationen auch einfach mal aushalten muss, ohne sich zu betäuben. Das klappt am besten für mich draußen.« Wenn es mal »härter« kommt, zieht es Sophia V. auch gerne mal ein paar Tage ans Meer. Und selbst im Urlaub sucht sie sich dann hie und da eine Selbsthilfegruppe.

Konsumieren, um zu funktionieren

»Männer dürfen trinken, Frauen nicht, so einfach ist das immer noch«, weiß auch Cornelia Schmidt. Zu ihr kommen nicht nur alkoholsüchtige Frauen. Viele kompensieren ihr mangelndes Selbstwertgefühl beispielsweise mit Kaufräuschen. Oder greifen zu Medikamenten.

»Industrie und Handel hinterfragen nicht, ob der Kunde ein nahezu krankhaftes Konsumverhalten an den Tag legt. Und viele Ärzte verschreiben kommentarlos Arzneien, obwohl sie eigentlich das Gespräch mit der Patientin suchen sollten. Dann würden sie diese aber mit einem nach wie vor brenzligen Tabuthema konfrontieren. Und die Frau vielleicht verlieren«, meint Schmidt.

Seit Jahren nähern sich in den Beratungsstellen der Nürnberger Stadtmission im Christine-Kreller-Haus die Zahlen der alkoholabhängigen Frauen deutlich denen der betroffenen Männer an. Im vergangenen Jahr hat die Stadtmission in Nürnberg 880 Personen in Sachen Alkohol, Drogen und Medikamente beraten, von denen fast die Hälfte Frauen waren. Im Suchthilfezentrum gebe es vor diesem Hintergrund frauenspezifische Behandlungsangebote. Der Stadtmission sei daran gelegen, diese häufig versteckte Suchtproblematik von Frauen stärker sichtbar zu machen und nicht zuletzt mögliche Lösungswege aufzuzeigen für einen Kreis Menschen, die mit sich immer noch in einer Tabuzone zu tun haben.

Dass immer mehr Frauen konsumieren, um zu funktionieren, zeige auch, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter noch deutliche Mängel hat.

INFO: Im Nürnberger Suchthilfezentrum gibt es für Frauen maßgeschneiderte Behandlungsangebote für Süchtige. Mehr unter: www.stadtmission-nuernberg.de/suchthilfe/suchthilfezentrum