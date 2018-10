An diesen Orten feiern Bayern den Reformationstag

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm predigt zwar nicht in seiner fränkischen Heimat, sondern in der Schlosskirche in Wittenberg. In mehreren Festgottesdiensten predigen aber die Regionalbischöfe: Dorothea Greiner in Münchberg, Hans-Martin Weiss in Neumarkt und Stefan Ark Nitsche in Berolzheim. Regionalbischof Michael Grabow hält in Nördlingen einen Vortrag zum Thema "Was die Reformation mit der modernen Demokratie zu tun hat".

Und auch in den Kirchenkreisen haben sich viele Gemeinden etwas Besonderes ausgedacht. Im Dekanat Schweinfurt etwa spricht in der St. Johanniskirche Pfarrer Jukka Salo aus der finnischen Partnerstadt Seinäjoki zum Thema "Wozu braucht Europa das Christentum?". In Bad Windsheim sind besonders die Kinder mit ihren Familien eingeladen zu einer ChurchNight: Rund ums Lutherhaus können sie die Kindheit von Martin Luther mit Armbrustschießen, Ritterkampf, Lagerfeuer und Lutherspielen am PC nacherleben. Im Dekanat Wunsiedel findet der Festgottesdienst zur Reformation bereits am Sonntag (28.10.) in der Marktredwitzer St. Bartholomäuskirche statt. Der Große Marktredwitzer Chor und das Orchester Camerata Franconia führen die Bachkantate "Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren" auf.

In Nürnberg hält der Soziologieprofessor Armin Nassehi bei zwei Reformationsfeiern in den Kirchen St. Sebald und St. Lorenz den Vortrag "(Volks)Kirche im Wandel?". Das Dekanat Fürth wartet in der Johanneskirche in Zautendorf nach dem abendlichen Reformationsgottesdienst mit einer deftigen Lutherbrotzeit auf. In der Netzaberg-Chapel auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr im Dekanat Weiden wird ein deutsch-amerikanischer Reformationsgottesdienst gefeiert. In der Ingolstädter Matthäuskirche liest die Schriftstellerin Susanne Niemeyer im zentralen Reformationsgottesdienst Glaubensgeschichten vor.