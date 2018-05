Es sollte die erste evangelische Kirche für Kösching werden. So jedenfalls sahen die Pläne noch Ende der 1990er-Jahre aus. Als sich der Kirchenvorstand dann im Jahr 2005 mit Statistiken und Entwicklungsprognosen befasste, wurde deutlich, dass der Gemeindeentwicklung in der Region Rechnung getragen werden müsse. Schließlich entschied der Kirchenvorstand im Zusammenwirken mit der Landeskirche, dass ein ganzes Gemeindezentrum samt Kirche für die drei Gemeinden Hepberg, Lenting und Kösching entstehen solle. Am 21. Mai wird die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche nun mit Gemeindezentrum eingeweiht.

Ein Grundstück wurde 2013 am Brunnhauptenweg erworben. Aus einem Architektenwettbewerb ging der Entwurf des Büros "Diezinger Architekten Eichstätt" als Sieger hervor. Durch die finanzielle Unterstützung der Landeskirche, der Gesamtkirchengemeinde Ingolstadt und des Fördervereins wurde das Projekt Wirklichkeit.

Dietrich-Bonhoeffer-Kirche: Festakt zur Eröffnung

Zum Festakt um 11 Uhr werden nicht nur der Regensburger Regionalbischof Hans-Martin Weiss, die Ingolstädter Dekanin Gabriele Schwarz und Ortspfarrer Christoph Schürmann erwartet, sondern auch Vertreter der Kirchengemeinde St. Paulus, der örtlichen Vereine und des politischen Lebens. Der Festakt wird zusätzlich auf Leinwand in den Innenhof übertragen.

Der Gottesdienst beginnt nach einem Lied im Innenhof und der traditionellen Schlüsselübergabe durch die Architekten mit einem gemeinsamen Einzug in die neue Kirche, er wird vom Gospelchor Kösching sowie von Kirchenmusikdirektor Reinhold Meiser an der Orgel gestaltet wird. Noch in der Kirche findet auch der Festakt mit Grußworten statt. Nach einem feierlichen Auszug zu Klängen der Orgel, die bis 2017 im Gemeindezentrum "Am Schanzl" in Lenting stand, sind alle Gäste zu einem Imbiss eingeladen.