Dillinger Kreisheimatpfleger erhält Denkmalschutzpreis

Der Heimatpfleger des Landkreises Dillingen, Alois Sailer, erhält den Deutschen Preis für Denkmalschutz. Der 85-Jährige werde für seine Verdienste in der Denkmalpflege mit der sogenannten "Silbernen Halbkugel" ausgezeichnet, teilte das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz am Dienstag mit. Der Preis sei die höchste Auszeichnung auf diesem Gebiet in der Bundesrepublik Deutschland.

Heimatpfleger für "einzigartiges Engagement zum Schutz von Kultur und Natur" geehrt

Sailer werde für sein "einzigartiges, mehr als fünfzigjähriges Engagement zum Schutz von Kultur und Natur" ausgezeichnet, heißt es in der Begründung zur Preisverleihung. So habe er als Heimatpfleger des Dillinger Landkreises seit den 70er Jahren den Widerstand gegen die damalige Praxis organisiert, barocke Pfarrhöfe und historische Bauernhäuser auf dem Land zugunsten von pflegeleichten Wohnhäusern abzubrechen. Außerdem setzte er sich für den Schutz natürlicher Landschaften ein – etwa des Donaurieds, einer Flusslandschaft im westlichen Bayern.

Sailer stammt aus Buttenwiesen im Landkreis Dillingen. Der Sohn einer Brauerfamilie ist seit 1972 für die Heimatpflege im Landkreis zuständig und damit Bayerns dienstältester Heimatpfleger.

Preise werden Ende Oktober verliehen

Der Deutsche Preis für Denkmalschutz wird jährlich in mehreren Kategorien verliehen. Die Silberne Halbkugel erhalten in diesem Jahr auch vier Vereine sowie eine Stiftung. Mit dem Karl-Friedrich-Schinkel-Ring für das Lebenswerk wird Eva Löber aus Sachsen-Anhalt ausgezeichnet. Sie engagiert sich seit Jahrzehnten für den Erhalt der Cranach-Höfe in der Lutherstadt Wittenberg. Die Preise werden am 22. Oktober in Berlin verliehen.