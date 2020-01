Ein Acker in Veitshöchheim wird mit dem Brexit Mittelpunkt der Europäischen Union

Durch den Brexit verschiebt sich der geografische Mittelpunkt der EU um nicht einmal 60 Kilometer Luftlinie: Von Westerngrund im Landkreis Aschaffenburg und nur einen Steinwurf von der bayerisch-hessischen Grenze entfernt nach Veitshöchheim bei Würzburg. Kulturell trennen die beiden Regionen mehr oder weniger Welten, auch wenn beides in Unterfranken liegt. Veitshöchheim ist überregional bekannt durch den bayerischen Fernsehfasching, hat ein Schloss mit Rokoko-Garten, Mainpromenade und man "schöppelt" dort Wein - in Westerngrund ist es dialektal schon ziemlich hessisch und man trinkt lieber "Äbbelwoi".

Die Menschen in Westerngrund nehmen den drohenden Verlust des Titels als geografischer Mittelpunkt der EU übrigens gelassen. Ohnehin waren sie dies erst seit dem 1. Juli 2013, als Kroatien der Europäischen Union beigetreten ist.

Auch Bürgermeister Götz ist bewusst, dass der neue Titel für Gadheim nur ein zeitlich befristeter ist: "Vielleicht spaltet sich ja Schottland von Großbritannien ab und kommt wieder in die EU. Oder ein anderer Beitrittskandidat wird wirklich Mitglied." Bis dahin aber wollen sie in Veitshöchheim und Gadheim mit dem Titel werben - denn Tourismus spielt dort, anders als in Westerngrund, eine große Rolle.

Genau davor, nämlich vor Touristenbussen und Blechlawinen, graut es aber so manchem Gadheimer. Nur mit Namen sagen mag es keiner. "Man will ja kein Spielverderber sein", sagt ein Besucher der kleinen Bäckerei im Ort. Unterdessen glaubt Walter Dieck nicht an (zu) viele Touristen. Und wenn, dann sollen die ruhig kommen und den Acker bestaunen, sich auf die Bank setzen und in Richtung Maintal gucken, sagt der inoffizielle Ortssprecher Gadheims. "Man darf das Ganze nicht zu hoch hängen", findet er - und charakterisiert damit die Gadheimer selbst ziemlich gut: selbstbewusst und trotzdem gelassen fränkisch.

Am Abend des 31. Januar jedenfalls, da will er schon mal ganz bewusst "an die Briten denken", sagt Dieck. Und vielleicht stelle sich ja gegen Mitternacht spontan jemand an die drei Fahnenmasten und spiele die Europahymne. Offiziell muss der neue geografische Mittelpunkt der EU jedenfalls noch auf seine Einweihung warten. Das soll erst irgendwann im März geschehen. Wenn das Wetter besser, der Boden nicht mehr so matschig und der Terminkalender von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) etwas lichter ist. Wobei der schon vorher vorbeikommt: Am 14. Februar wird "Fastnacht in Franken" live aus Veitshöchheim gesendet.