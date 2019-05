Einzige katholische Markgrafenkirche Oberfrankens erhält neues Deckengemälde

Die Jahre des politischen Umbruchs um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert sorgte für ein bemerkenswertes "Tauschgeschäft" in Oberfranken: Im überwiegend katholischen Bamberg und im mehrheitlich protestantischen Bayreuth erhielten die jeweiligen konfessionellen Minderheitsgemeinden 1813 je ein Sakralgebäude der anderen Kirche. So wurde die St.-Stephans-Kirche in Bamberg zur evangelischen Hauptkirche, in Bayreuth zog die katholische Gemeinde mit etwas Verspätung 1819 in ihre Schlosskirche "Unsere Liebe Frau".

Als jetzt, fast 50 Jahre nach der letzten Sanierung der Schlosskirche, eine gründliche Baumaßnahme nötig wurde, wünschte sich die Gemeinde keine zeitgenössische Kunst des 21. Jahrhunderts, sondern eine figürliche Darstellung, die das ursprüngliche Motiv der Himmelfahrt aufgreift. Mit Franz Fersch aus Pondorf bei Eichstätt fand man dafür einen erfahrenen Kirchenmaler, der als Spezialist für barocke Maltechniken gilt. Für die drei 150 Jahre lang "verwaisten" Deckenspiegel entwarf er neue Inhalte: die vier Evangelisten über dem Altar, Christi Geburt über der Orgel und im größten Feld die Himmelfahrt.

Ein starkes ökumenisches Zeichen

"Dass Christus in dieser kongenialen Nachempfindung wieder im Mittelpunkt steht, ist auch ein starkes ökumenisches Zeichen", sagt Pfarrer Hans Peetz, der als Beauftragter für das Projekt Markgrafenkirchen in die Vorgespräche mit Schlosskirchenpfarrer Christian Karl Steger und den zuständigen Gremien eingebunden war. Und zusammen mit den erhalten gebliebenen Stuckelementen sei auch die theologische Aussage – die Erlösung der Menschen durch Jesu Leiden und Tod am Kreuz – wieder vollständig.

Die Gesamtkosten der Kirchensanierung werden mit rund 2,5 Millionen Euro beziffert; davon entfällt der weitaus größte Teil auf bauliche Instandsetzungen und Modernisierungen. Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hält am Sonntag, 19. Mai, um 10.30 Uhr ein Pontifikalamt zum Abschluss der Renovierung. Dazu erklingt die 1751 zur Einweihung der Dresdner Hofkirche komponierte "Missa in d" von Johann Adolph Hasse.