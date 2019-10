Erster Dokumentarfilm über Hitler-Attentäter Georg Elser

Der 24-minütige Film sei die erste Doku, die sich ausschließlich auf die Person Elsers und seine Beweggründe konzentriere, teilt das Evangelische Fernsehen mit. Bislang sei über den Königsbronner Hitler-Attentäter nur im Kontext anderer Widerstandskämpfer berichtet worden. Die Dokumentation ist am 1. November im Regionalfenster von Sat1 und in der Mediathek zu sehen.

Die Filmemacherin und Historikerin Monika Manoutschehri nutze Original-Fotos und Abhörprotokolle, um die Persönlichkeit und die Motive Elsers deutlich zu machen.

Fachleute der KZ-Gedenkstätten Berlin und Dachau kommen in der Doku ebenso zu Wort, wie die Experten des Georg-Elser-Arbeitskreises, der dafür gesorgt hatte, dass dem Einzelkämpfer 1998 eine Gedenkstätte in seiner Heimatstadt Königsbronn gewidmet ist. Der Königsbronner Bürgermeister schildert im Film, warum sich die Stadt mit Georg Elsers Geschichte so lange schwer tat.

Bereits 2015 hatte ein Spielfilm mit dem Titel "Elser - Er hätte die Welt verändert" Georg Elser porträtiert. Der Schreinergeselle von der Schwäbischen Alb hatte pünktlich zum 8. November 1939 eine selbst gebaute Bombe in einer Säule des Münchner Bürgerbräukellers platziert, die Adolf Hitler bei seiner Rede auf der NSDAP-Versammlung töten sollte. Er selbst gab zu Protokoll, er habe durch den Anschlag ein "noch größeres Blutvergießen verhindern" wollen. Der Anschlag scheiterte, weil Hitler wegen schlechten Wetters den Veranstaltungsort früher als geplant verließ. Elser wurde bei seinem Fluchtversuch in die Schweiz verhaftet, verhört und gefoltert und nach vier Jahren Isolationshaft im KZ Sachsenhausen am 9. April 1945 im KZ Dachau erschossen.

Wer konnte dieser deutschen Volksgemeinschaft so etwas antun? Für die Nationalsozialisten kommen nur die verfeindeten Engländer in Frage. Elser muss also ein britischer Agent sein. Der Schreiner aus Königsbronn bereitet das Attentat präzise vor – auch seine Flucht in die Schweiz. Doch kurz vor der Schweizer Grenze wird Elser von Zöllnern festgenommen.

Tagelang wird er verhört und gesteht schließlich: Er, Georg Elser, wollte Hitler töten und den Weg zu einem europäischen Frieden ebnen.

Doch die Nazis zweifeln an, dass Elser das Hitler-Attentat allein geplant und ausgeführt haben soll. Er sei, und so heißt es auch noch nach dem Krieg mancherorts, niemals ein Einzeltäter gewesen, sondern allenfalls ein williges Mord-Werkzeug der Briten. Die Alleintäterschaft wird heute nicht mehr angezweifelt.

Wer war dieser Georg Elser, der vier Jahre lang in Isolationshaft saß, bevor er wenige Wochen vor Kriegsende in Dachau ermordet wurde? Was trieb Georg Elser an, dessen Heimatgemeinde Königsbronn monatelang von der Gestapo terrorisiert wurde? Eigenbrötler, Fanatiker, Widerstandskämpfer?