Erstes "Freunde-Speed-Dating" für Senioren in Augsburg

Ausdrücklich verstehen Bühler und Citykirchen-Pfarrerin Bettina Böhmer-Lamey ihr Projekt daher als ein Angebot, das dem Alleinsein und der Einsamkeit vorbeugen soll. Diese Themen begegneten ihr in der Seelsorge immer öfter, berichtet Bettina Böhmer-Lamey: "Alleinsein und Einsamkeit nehmen in allen Generationen zu", meint die Pfarrerin. Gerade bei älteren Menschen seien sie aber häufiger anzutreffen. Mit dem Freunde-Speed-Dating wolle man deshalb einen unverbindlichen Rahmen schaffen, "in dem Interessierte gemeinsam einen schönen Nachmittag verbringen können", sagt Böhmer-Lamey: "Und wenn man dabei ein, zwei Menschen trifft, mit denen man künftig zusammen etwas unternehmen möchte: umso schöner."

Die Idee für das Projekt haben die beiden Pfarrerinnen aus Fürth übernommen. Dort veranstalteten katholische und evangelische Kirche zusammen mit der Stadt im vergangenen Jahr auf einer Gesundheitsmesse erstmals ein Freunde-Speed-Dating. Es sei ein "toller Erfolg" gewesen, heißt es bei den Fürther Initiatoren. In diesem Sommer lief die Veranstaltung bereits zum vierten Mal.

Plattform für das Kennenlernen

Auch in Augsburg unterstützt die Stadt das Projekt. Ob die Veranstaltung so viel Anklang findet wie in Fürth, müsse man abwarten, meint Ursula Bühler: "Es ist erst einmal ein Versuchsballon." Als Veranstaltungstag haben die Organisatorinnen bewusst einen Sonntag ausgewählt: "Der Sonntag ist der Tag, an dem das Alleinsein schnell einmal in Einsamkeit kippen kann", weiß Bettina Böhmer-Lamey.

Ablaufen soll das Freunde-Speed-Dating an diesem Tag so: Im Foyer des Augustana-Hauses trifft man sich für anderthalb Stunden. Es gibt eine Begrüßung und ein kurzes Kennenlernen bei einem Aperitif. Danach versammelt man sich in Gruppen um sieben Tische zu Themen wie Kultur, Kunst, Reise oder Freizeit. Mithilfe von Impulsfragen und im Gespräch kann man dann herausfinden, ob es andere Teilnehmer gibt, mit denen man sich danach möglicherweise weiter treffen möchte. Nach 15 Minuten wird der Tisch gewechselt. Insgesamt sind vier Wechsel vorgesehen.

Was nach dem Speed-Dating passiert, das überlassen die Organisatorinnen dann ganz den Teilnehmern. "Wir bieten lediglich die Plattform für das Kennenlernen", sagt Ursula Bühler. Danach müssten die Teilnehmer selbst die Initiative ergreifen, so die Pfarrerin: "Und wir hoffen natürlich, dass das möglichst oft passieren wird."