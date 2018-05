Warum schicken Sie die Ausstellung nun auf Reisen?

Fischer: Das hatte ich schon von Anfang an vor. Den meisten Menschen ist nicht bewusst, wie viele Evangelische es in Schwaben überhaupt gibt – und wo sie genau sitzen. Die Landkarte mit den Holzkirchen macht das deutlich. Darauf sieht man sehr gut die Verdichtungen der Lutheraner rund um Memmingen, im Ries, in der Nähe von Augsburg und Ulm. Nach Süden hin wird es weniger. Aber an einem kleinen Kirchlein im Walsertal kann man sehen, wie weit die Evangelischen sich ausgebreitet haben – wenn auch erst nach 1945. Die Ausstellung macht das sehr anschaulich.

An wen denken Sie vor allem als Interessenten für die Ausstellung?

Fischer: In erster Linie sind es die evangelischen Kirchengemeinden in Schwaben. Aber ich würde mich auch freuen, wenn katholische Gemeinden Interesse daran zeigen. Das wäre doch ein schönes Zeichen der Ökumene, wenn die Ausstellung auch in einer katholischen Pfarrei zu sehen wäre. Oder etwa auch in einer neuapostolischen Kirche. Es würde auf jeden Fall das gegenseitige Verständnis für einander weiter verbessern.

Können sich die Gemeinden auch selbst in die Ausstellung einbringen?

Fischer: Das ist sogar gewünscht! Wir bringen zwei Teile für die Ausstellung mit: die Landkarte mit den Holzkirchen und die schwäbischen Reformatoren. In einem dritten Ausstellungsteil können die Gemeinden dann die Dinge darstellen, die für sie zudem wichtig sind. Das kann ihre eigene Kirche sein, der Aufbau der Gemeinde oder die Sakramente. Das bleibt jedem selbst überlassen.