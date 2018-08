Fachfirma saniert den preisgekrönten Bau im Nürnberger Stadtteil Reichelsdorf

Kooperativ und unbürokratisch

Er sei nicht nur froh, dass die Mitarbeiter von Kirchenbauamt und Landeskirchenamt so kooperativ und unbürokratisch waren, sondern auch stolz auf seine Gemeinde. Und das ist nicht selbstverständlich. Denn als sich im Frühjahr 2017 plötzlich Komplettrisse im Mauerwerk zeigten, wurde man sich in der Gemeinde so langsam gewahr, dass die nach den Plänen von Johannes Sauer (einem Schüler des berühmten Architekten Olaf Andreas Gulbransson) entstandene Kirche zwar preisgekrönt schön und einzigartig sei; allerdings war sie komplett ohne Dehnungsfugen gebaut worden.

Sich ansammelnde Feuchtigkeit zersetzte im Lauf der Jahrzehnte den Mörtel zwischen verschiedensten Materialen. Folge: Die um einen Stahltorso herum gemauerte Kirche muss komplett neu ausgemauert werden – sonst würde ein Kirchenbesuch zum wahren Sicherheitsrisiko für Leib und Leben. Abriss? Undenkbar. Auch wenn rasch 1,1 Millionen Euro an Kosten auf dem Tableau standen. Da die Landeskirche den Bau aber als "denkmalwürdig" einstuft, schießt sie stolze 600 000 Euro zu. Vom Dekanat Nürnberg kommen rund 220 000 Euro. Den Rest finanziert die Gemeinde aus Rücklagen, Krediten und Spenden.

Für Armin Langmann, Pfarrer und Beauftragter für Fundraising im Kirchenkreis Nürnberg, sind solche Bausachen keine unüblichen. "Man hat das oft nicht im Blick, dass man bei einem normalen Wohnhaus auch alle 40 Jahre was am Dach machen muss. Der kritische Punkt bei der Kirche ist nur, ob man 40 Jahre lang im Blick gehabt hat, dass diese Reparatur kommen wird. Und ob es möglich war, dafür etwas anzusparen und vorzusorgen", gibt er zu bedenken.

"Bisschen Volkshochschul-Flair"

Zum Erntedankfest möchte Häfner die Gemeinde dann wieder in der renovierten Philippuskirche begrüßen – oder, wenn es klappt, eventuell auch schon am Sonntag zuvor, wenn der neue Konfirmandenjahrgang vorgestellt wird. Bis dahin wird im nahe gelegenen Gemeindehaus Gottesdienst gefeiert. "Das hat zwar manchmal in den modernen Räumen ein bisschen Volkshochschulen-Flair, aber es geht eben weiter", meint Häfner.

Am Eingang zum Gemeindezentrum kann man jedenfalls immer das Spendenbarometer sehen, das vom Pfarrer persönlich regelmäßig mit Sand gefüllt wird, bis die "50 000" endlich erreicht ist. Darüber thront mahnend eine Uhr, deren Zeiger auf 5 vor 12 steht. Karlheinz Häfner schluckt heute noch, wenn er das sieht: "Ja, es war wirklich höchste Zeit. Gott sei Dank ist all die Jahre nichts passiert."