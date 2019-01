Film zeigt Schicksal jüdischer Familien in Augsburg

Was meinen Sie damit?

Pröll: Wie gnadenlos systematisch dabei vorgegangen wurde. Nach dem Tod der beiden Ehepaare hat das Finanzamt sofort sogenannte "Lieferscheine" erstellt. Was sie an Besitz hatten, wurde an Privatbürger verkauft: Bettlaken, Tische, Unterwäsche. Nicht nur die Nazis profitierten so von ihrem Tod, sondern auch ganz normale Menschen – ohne je zu hinterfragen, was denn mit den Besitzern passiert ist. Das war auch noch lange nach dem Krieg so.

Inwiefern?

Pröll: Der Film zeigt am Ende, wie die neue Besitzerin, der die Nazis den Betrieb und das Haus der Oberdorfers zugesprochen hatten, im Jahr 1962 das 100-jährige Betriebsjubiläum feierte. Sie erwähnte dabei mit keinem Wort die eigentliche Geschichte der Manufaktur.

Wie empfanden Sie selbst diese Geschehnisse, als Sie an dem Film arbeiteten?

Pröll: Es hat mich erschreckt, zu sehen, was Menschen anderen antun können. Erschreckt und tief berührt – so sehr, dass ich manchmal vor meinem Computer saß und nicht mehr weiterarbeiten konnte. Gerade deshalb finde ich es auch so wichtig, dass wir diese Geschichte weitergeben, die ja stellvertretend für andere Städte und Tausende andere Familienschicksale steht. Dass wir zeigen, was aus Hass alles entstehen kann – und klarmachen: Das darf nie wieder passieren.

Wie kann der Film dazu beitragen?

Pröll: Er soll die Zuschauer vor allem zum Nachdenken darüber anregen. Also sich selbst Fragen zu stellen: Wie würde ich in einer solchen Situation reagieren? Was lerne ich aus unserer Vergangenheit? Wie gehen wir heute miteinander um? Und: Wie wichtig ist mir unsere Demokratie?