Forensische Psychiatrie Bayreuth: Kunsttherapie soll Straftätern mit psychischen Erkrankungen helfen

Ein Ungeheuer in grellen Farben: So beschreibt ein Patient seine Alkoholsucht.

Das Leben von Sylvester war nicht einfach. Er konsumierte Alkohol und Drogen, geriet auf die schiefe Bahn und kam aufgrund seiner Suchterkrankung schließlich in die Klinik für Forensische Psychiatrie im Bezirkskrankenhaus Bayreuth. Dort soll er nicht nur lernen, ein sucht- und straffreies Leben zu führen, sondern später auch verlässliche Beziehungen und ein gutes soziales Miteinander zu pflegen.

Therapieangebote gibt es dabei genügend: Einzel- und Gruppenpsychotherapie, störungsspezifische Gruppentherapie, Ergo- und Sporttherapie, Kunsttherapie und Erlebnispädagogik und bei Lockerung des Freiheitsgrads auch die Teilnahme am kulturellen Leben. Ein knappes Jahr ist Sylvester nun schon in der Klinik und hat sich auf den langen Weg der Suchttherapie eingelassen, auch wenn er am Anfang so manches eher milde belächelt hat – so zum Beispiel auch ein Projekt der ganz besonderen Art im Rahmen der Kunsttherapie.

Kunstprojekt in der Psychiatrie Bayreuth mit Ute Baumann

Bereits zum dritten Mal hat die freie Künstlerin und Kunstvermittlerin Ute Baumann nun schon mit den Patienten der Klinik für Forensische Psychiatrie zusammengearbeitet, und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Mithilfe von Schwarzlicht sind ausdrucksstarke Fotografien und sogar schon eine eigene Ausstellung entstanden. Dafür haben sich die Teilnehmer gegenseitig das Gesicht mit Neonfarben bemalt und sich dann vor eine Fotowand gestellt.

Entstanden sind aber nicht einfach nur schöne Bilder, sondern Fotografien, die jeweils einen eigenen Namen tragen und somit auch ganz besondere und individuelle Geschichten erzählen. Der Skeptiker, der Traurige, der Sprachlose, der Deprimierte – die Titel sprechen für sich. Sylvester jedenfalls ist begeistert und sieht in der Kunsttherapie eine gute Möglichkeit, um ein für alle Mal von seiner Sucht loszukommen. "Auch wenn ich das Projekt am Anfang eher belächelt habe, habe ich mit der Zeit gemerkt, dass ich ernst genommen werde und ganz aus mir herausgehen kann", sagt der heute 32-Jährige rückblickend, "außerdem ist es für mich ein schönes Gefühl, etwas geschafft zu haben, ohne Alkohol und Drogen zu konsumieren."

Die Idee, mit Schwarzlicht zu arbeiten, kam von Künstlerin Ute Baumann und stieß nicht nur bei den Patienten, sondern auch beim zuständigen Sozialpädagogen und Therapeuten Daniel Golla sofort auf Begeisterung. "Das Schwarzlicht bietet viele individuelle Möglichkeiten, jeder kann sich auf seine Weise ausdrücken, ohne dabei erkannt zu werden", erzählt Baumann, "und im Schwarzlicht vereinen sich eben auch ganz verschiedene Kunst-Genres, von der Fotografie und der Musik bis hin zu Theater und Tanz."