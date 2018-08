6.08.2018

Augsburger Friedensfest 2018

Frieden, Verständigung und Weltbürgerausweise

Am 8. August gibt es in Augsburg etwas Besonderes: als einzige Stadt in ganz Deutschland ist dort Feiertag, das "Hohe Friedensfest Augsburg". Das gibt es seit 1650 und ist heute wie damals aktuell, sagt Irmgard Hoffmann vom Evangelischen Dekanat Augsburg.