Gästeseelsorge gehört zum Kern der evangelischen Bad Kissinger "DNA"

TV-Tipp: "Grüß Gott Oberfranken"

In den Ferien schon was vor? Nein? Dann ab aufs Fahrrad! Die oberfränkische Regionalbischöfin Dorothea Greiner hat im Juli den neuen Radpilgerweg durch Oberfranken mit einem Freiluftgottesdienst an der Hofer Lorenzkirche eröffnet.