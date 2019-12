"Gepfeffertes" zum Jahresende: Wie in Neufang bei Kronach ein alter Brauch gepflegt wird

Auch diesmal wird der Pfeffera-Schlotfeger in Neufang wieder "alle Hände voll" zu tun haben. Dies gilt auch für die anderen illustren Gestalten seines Zugs: einen Scherenschleifer, einen Sack- und Schnapsträger, Jäger und Tänzer sowie einen Kürassier für die Finanzen. Ab 5.30 Uhr am Morgen sind die Burschen unterwegs und stimmen dabei – begleitet von Akkordeonklängen – ein Frankenwald-Lied nach dem anderen an. An manchen Häusern hängen ein Geldkuvert und eine kleine Aufmerksamkeit an der Tür. Doch auch viele Haustüren öffnen sich.

Gepfeffert wird in Neufang nur die Frauenwelt. Durch einen sanften Klaps mit dem Pfefferstrauß – geschnittene Tannenzweige – auf die Beinrückseiten der Damen vertreibt man die bösen Geister fürs kommende Jahr. Mit der kleinen Zeremonie, die Glück bringen soll, wünscht man den Frauen in jedem Haus ein gutes neues Jahr.

Heidnisches Fruchtbarkeitsritual mit Ursprüngen im 18. Jahrhundert

Nach einem Aberglauben geht beim "Pfeffern" Kraft, Frische, Gesundheit und Fruchtbarkeit auf die Gepfefferte über. Pfeffersprüche sind beispielsweise: "Ich pfeffer dich, mein Liebchen, ich weiß, du bist ein Diebchen, letztes Jahr hast du mein Herz gestohlen, heuer werd ich es mir wiederholen" oder "Ich bin der kleine König, drum gebt mir niet zu wenig, gebt mir lieber gleich mein Lohn, dess ich wieder weiter koo".

Auch "Pfeffer, pfeffer Reue – der Brandwein, der ist teuer. Drum schenk uns noch a Schnäpsla ein. Dou will ich heut dein Schätzla sein" kennt in Neufang jeder Bursche in- und auswendig. "Es ist eine Ehre, Pfeffera zu sein", ist man sich einig. Leider werde das heidnische Fruchtbarkeitsritual mit Ursprüngen im 18. Jahrhundert nur noch in wenigen Dörfern aufrechterhalten.