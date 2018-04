Tilman2007 / CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Der Königsplatz mit dem Schönen Brunnen in Schwabach: Mit einem Abendmahlsgottesdienst in der Schwabacher Stadtkirche St. Johannes und St. Martin wird die Tagung der Landessynode am Sonntag eröffnet (15. April, 18 Uhr). Das Goldene Dach auf dem Türmchen links am Schwabacher Rathaus vor der Kirche erinnert an die Tradition des »Goldschlagens« in der mittelfränkischen Stadt. Blattgold aus Schwabach ziert unter anderem den Buckingham Palace in London oder die »Goldene Else« auf der Siegessäule in Berlin.