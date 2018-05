Diesen Talmud und andere Überreste aus der DP-Zeit hat der israelische Fotograf Benyamin Reich auf dem Klostergelände in Szene gesetzt und so eine künstlerische Installation über die Jahre 1945 bis 1948 geschaffen. Für den Sohn einer ultra-orthodoxen jüdischen Familie war die Vorstellung, dass Shoa-Überlebende in einem katholischen Kloster wohnen, surreal.

"Eine Kirche zu betreten, ist für ultra-orthodoxe Juden verboten, es ist fast wie ein Übertritt zum Christentum", erzählt er, der selbst das väterliche Verbot als Kind aus Neugierde unterlaufen hatte. Das Foto-Projekt in St. Ottilien habe für ihn einen Kreis geschlossen, sagt Reich – und ihn überdies an seine Großeltern erinnert, die selbst in einem DP-Camp geheiratet hatten.

Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter gibt Gedenk-Konzert

Neben Reichs Fotoausstellung, die bis 23. September im Jüdischen Museum München zu sehen ist, findet in St. Ottilien vom 10. bis 12. Juni ein internationales Symposium zur DP-Geschichte des Kloster statt. Teil des Gedenkjahres ist auch ein Erinnerungsweg, der Besucher an elf Stationen auf dem Klostergelände über die Geschichte des DP-Lagers informiert. Höhepunkt wird ein Konzert mit der Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter: Am 23. September spielt sie in Erinnerung an das Befreiungskonzert des DP-Orchesters in der Erzabtei.