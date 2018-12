Ingrid Ritt ermuntert Schüler mit dem Projekt "MundART WERTvoll" zum Bairischsprechen

Realschüler aus Neuburg vorm Wald machten aus Martin Luther Kings Rede "I have a Dream" das Lied "I hob an Dram". "I hob an Dram von a besseren Welt, die ned lebt vom Geld, sondern von da Freid an dene ganzn Leid", sangen die Kinder gemeinsam bei ihrer Abschlusspräsentation im Bayerischen Landtag. Ingrid Ritt bekommt eine Gänsehaut, wenn sie sich an diesen Moment erinnert.

Keinesfalls wolle Ritt aber Hochsprache und Dialekt gegeneinander ausspielen. "Klar ist: Wenn ein Schüler die Schule verlässt, muss er der Schriftsprache mächtig sein", sagt sie. Doch beides müsse sich ergänzen: Gerade am Gymnasium solle auch im normalen Unterricht Mundart gesprochen werden, findet Ritt. Schließlich sei die Bedeutung des Dialekts auch in den Lehrplänen der Schulen vielfach verankert.

Aktuell erstellt Ritt mit dem Kultusministerium eine Dokumentation des Projekts, die im März veröffentlicht wird. Außerdem gibt es Lehrerfortbildungen zum Thema und Material für den Unterricht, das bei der Stiftung angefordert werden kann. "Wir hoffen, dass unser Projekt viele Nachahmer findet", sagt Ritt. Doch genug hat die taffe Bayerin ohnehin noch nicht: In ihrem Kopf schwirren viele Ideen für das vierte Projektjahr zum Thema Mundart und Musik, das 2019 starten soll.

Aber was ist nun typisch bayerisch? Ritt überlegt. Der bairische Dialekt gibt die Möglichkeit, manches nicht zu verbissen zu sehen, findet sie. Und: "Die Gemütlichkeit, der Humor und das 'Leben und leben lassen' haben sich als typisch bayerisch herauskristallisiert", erzählt sie. Also nicht abschotten und Grenzen ziehen, sondern Offenheit mit der Einladung: "Schaut's her, so schee ist des bei uns, seid's doch mit uns!"