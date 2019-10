Islamische Bestattung: Bayern lockert die Sargpflicht

Beerdigungen

Autor Timo Lechner

Wie beerdigen Juden ihre verstorbenen Verwandten und Bekannten? Einblicke in die für Christen oft unbekannte Bestattungskultur findet man auf dem Neuen Jüdischen Friedhof in Nürnberg. Dort bietet der Verein "Geschichte für Alle" regelmäßig Führungen an.