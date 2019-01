Jagdverband: Wildtiere brauchen im Winter Ruhe

Welt-Tierschutztag

Autor Annette Link

Wenn Mensch und Tier füreinander da sind, gibt Gott seinen Segen. So die Meinung in einigen Gemeinden in Bayern. Dort feiern sie regelmäßig Gottesdienste für und mit Hund, Katze und Maus - zum Beispiel in Nürnberg oder demnächst in Erlangen.