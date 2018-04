Kemptener Forscher lassen Glocken länger leben

Dem »Sound des Mittelalters« auf der Spur: Michael Plitzner installiert ein Mikrofon an einer Versuchsglocke. Jede Glocke habe ihr ganz eigenes Klangbild, sagt der Forscher. Dieser »musikalische Fingerabdruck« kann dabei helfen, Schäden in einer Glocke rechtzeitig zu erkennen.

Um einen Klöppel auszumessen, kriecht Michael Plitzner schon einmal in den Klangkörper einer Glocke hinein. Mit einem Messschieber stellt der Glockenforscher fest, wie groß die Kugel am Ende des Klöppels ist, die die Glocke anschlägt. "Oft sind die Klöppel zu groß und zu schwer für die Glocke", erläutert Plitzner. Der Theologe und Maschinenbauingenieur ist Geschäftsführer des Europäischen Kompetenzzentrums für Glocken "ECC ProBell" an der Hochschule Kempten. Seit 2005 wird dort Glockenforschung betrieben. "Begonnen hat alles mit der Frage: Warum gehen Glocken kaputt?", sagt Plitzner.

Dem gehen die Kemptener Forscher seitdem nach. Ihr Versuchsort ist eine schlichte Halle auf dem Campus der Hochschule. An den hohen Wänden des ECC-Schalllabors sind Hunderte großer Dreiecke aus Schaumstoff angebracht. Sie dämmen den Schall nach außen. Versuchsglocken hängen an Glockenstühlen aus Metall und Holz. Einige von ihnen sind mit Sensoren ausgestattet, die aufzeichnen, was mit der Glocke passiert, wenn der Klöppel anschlägt. "Bei jedem Anschlag verformt sich die Glocke", erläutert Ingenieur Plitzner. Dies lasse mit der Zeit das Material ermüden. So können Risse in der Glocke entstehen, die den Klang verändern – oder ihn sogar ganz zerstören.

Schon mehr als 200 Glocken untersucht

Vor allem seit Mitte des 20. Jahrhunderts passiere dies immer wieder, berichtet der Glockenforscher. Weil die Städte lauter wurden, habe man oftmals auch die Klöppel in den Glocken größer und schwerer gemacht. Gleichzeitig wurden die Geläute elektrifiziert. Meist stieg damit auch die Wucht, mit der der Klöppel anschlug. Beides setzte den Glocken zu. "Viele gingen kaputt", sagt Plitzner. Umso wichtiger sei es, den heutigen Bestand zu bewahren. "Forschung zum Schutz eines wertvollen Kulturguts", nennt Plitzner daher seine Arbeit.

Mehr als 200 Glocken haben die Kemptener Forscher bislang untersucht – und deren "Läuteverhalten optimiert", wie es im Fachjargon heißt. Es gehe vor allem darum, die Glocke "schonend" zu läuten, erklärt Michael Plitzner. Entscheidend sei das Zusammenspiel zwischen Klöppel und Glocke: "Es gibt eine Größe der Belastung, mit der man die Glocke unendlich oft anschlagen kann, ohne dass sie kaputtgeht." Wichtig seien dabei die Form des Klöppels und das Tempo, mit dem er auf dem Glockenring auftrifft.