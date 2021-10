Streit in Nürnberg: Klimacamp soll dem Christkindlesmarkt weichen

"Es wäre uns auch lieber, wenn das einvernehmlich ginge", sagt Markus Feuerlein, der Pressesprecher des Nürnberger Klimacamps. Seit Sommer 2020 besteht das kleine Dorf aus Brettern und Planen zwischen Sebalder Pfarrhof und dem Rathaus mitten in Nürnberg City. Die Dauerdemonstranten haben zwölf Forderungen an die Stadt gestellt, solange die nicht erfüllt sind, wollen sie nicht weichen. "Wir bleiben, bis Ihr handelt" lautet ihr Motto. Vom Recht auf Versammlungsfreiheit ist das gedeckt, da sind sich bisher alle einig.

Eingriffe der Stadt Nürnberg in das Klimacamp

Aber im September hat die Stadt "Elemente" des Klimacamps untersagt, die ihrer Meinung nach nicht zu einer Versammlung gehören. Das sind ein "Klima-Cafe" oder eine Fahrradwerkstatt . "Es ging (und geht nach wie vor) nicht um eine Räumung oder Untersagung des Klimacamps", antwortet die Stadt schriftlich auf epd-Anfrage. Aber sie wolle die Klimacamper mit anderen Akteuren gleichstellen, die "für solche Veranstaltungen kostenpflichtige Sondernutzungserlaubnisse beantragen".

Nürnberg vollziehe geltendes Recht, "sie ist nicht im Auftrag einer Partei tätig", erklärt die Stadt. Ihr Bescheid habe nichts mit einer Initiative der CSU-Stadtratsfraktion zu tun, die auch im September meinte, die Botschaft der Klimaschützer sei "durchkommuniziert. "Der Sebalder Platz gehört allen Nürnbergerinnen und Nürnbergern und sie sollen ihn auch wieder nutzen und genießen können, genauso wie Tourismus und Gastronomie", schrieb Fraktionsvorsitzender Andreas Krieglstein. Es gebe Grenzen in der Zumutbarkeit. Diese Grenze sei nach Ansicht der CSU nun erreicht und der im November bevorstehende Aufbau des Christkindlesmarktes mache ohnehin ein Ende des Campings auf dem Sebalder Platz notwendig.

Reaktionen auf die Verbote der Stadt Nürnberg

Für ihren Vorstoß haben die Konservativen überraschend wenig Zuspruch erhalten. In der Regionalzeitung stärkten alle Leserbriefschreiber den jungen Klimaschützern den Rücken. Die Nürnberger CSU-Fraktion wolle es "gerne so aussehen lassen, als würde sie das Klimacamp dulden", reagierten die Camp-Verantwortlichen selbst, "eine Versammlung, die nicht verboten ist, kann man aber nicht dulden". Man sieht keinen Grund zu weichen, denn die Forderungen zum Klimaschutz seien noch lange nicht erfüllt. Man müsse sich wundern, "woher die CSU ihre Gelassenheit nimmt und meint, sich mit der Umsetzung von lebensnotwendigen Maßnahmen Zeit lassen zu können", heißt es in einer Stellungnahme.