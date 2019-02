Konventionelle Bauern kritisieren "Planwirtschaft" des Volksbegehrens

Wie sind denn Ihre eigenen Beobachtungen bei der Artenvielfalt in den vergangenen Jahrzehnten? Besteht nicht tatsächlich Anlass zur Sorge?

Braun: Was eindeutig ist: Die Biodiversität wird geringer. Die vielen verschiedenen Felder, die es früher gab, mit Hafer, Triticale [Kreuzung aus Weizen und Roggen, Red.], Roggen, die verschwinden. Aber nicht wegen der konventionellen Landwirtschaft, sondern weil es immer weniger Betriebe gibt. Für viele ist es einfach schwierig, fünf, sechs, sieben verschiedene Früchte anzubauen. Ich mache das, weil das bayerische Kulturlandschaftsprogramm KULAP mehrgliedrige Fruchtfolgen fördert. Da gibt es mehr Geld, deswegen kann ich das machen. Aber ein Biogas-Betrieb, für den Mais die Frucht schlechthin ist, der braucht halt Mais. Da hat das Volksbegehren völlig recht, dass hier die Förderung in eine völlig falsche Richtung gelaufen ist.

Gibt es in anderen Bundesländern nicht längst weiter reichende Regelungen?

Braun: Ich weiß zum Beispiel, dass in Baden-Württemberg die Gewässerrandstreifen, die auch das Volksbegehren verlangt, bereits gesetzlich vorgeschrieben sind. Da gibt es keinen Euro mehr. Finanzielle Einbußen werden immer bestritten, aber in Baden-Württemberg erleben wir es. 20 Kilometer von uns entfernt: Die bekommen keinen Cent mehr.

Was erzeugt eigentlich den größten Druck für Landwirte?

Braun: Der wirtschaftliche Druck ist enorm. Das ist Fakt. Wenn dann noch gesellschaftliche Missachtung dazukommt, ist das ganz schwierig. Was mich verwundert, sind die Folgen der Globalisierung. Wir haben ja wirklich ein schweres Jahr hinter uns, ein Dürrejahr mit wenig Getreide, wenig Futter. Aber es ist anders als 2003, wo dann der Preis wirklich gestiegen ist, weil bei uns die Ware knapp war. Jetzt sagt mir mein Landhändler: Wir sind heute so global unterwegs, dass es überhaupt keine Rolle mehr spielt, ob es bei uns regnet oder nicht. Aber andererseits will man alles regional erzeugen. Das passt nicht zusammen, denn dann müsste der Preis ja steigen.

Was müsste man tun?

Braun: Das wenn ich wüsste! Dass man jetzt wie beim Volksbegehren alles bis ins Detail regelt, das ist jedenfalls falsch. Was mir vorschwebt, wäre ein Lieferkettengesetz. Produkte, die aus dem Ausland kommen, müssten die gleichen Standards bei der Erzeugung haben wie bei uns. Es kann ja nicht sein, dass ich Milch erzeuge zu höchsten Standards, sozial- und naturverträglich – und dann kommt irgendeine Billigware aus Russland oder China, und dort sind die Standards mies. Meiner Meinung nach sind jetzt aber auch mal andere am Zug. Sprich: Tourismusindustrie, die Industrie allgemein. Und beim Flächenfraß, da bin ich voll d’accord, das ist eine Riesensauerei. Jeden Tag hektarweise die Landschaft zubetonieren und dann klagen, dass kein Schmetterling mehr kommt, das ist nicht in Ordnung.

Sie werfen dem kirchlichen Umweltbeauftragten ideologische Scheuklappen vor.

Braun: Ich muss einschränken: Es ist besser geworden. Als gläubiger evangelischer Christ und Mitglied der Landeskirche fühle ich mich als Landwirt aber herausgemobbt. Was ich feststelle: Bei dem Landwirtschaftsthema findet eine völlige Entpersonalisierung statt. Es wird nur über uns geredet und so getan, als ob es uns gar nicht gebe als Personen. Aber wir Landwirte sind auch in der Kirche, wir sind auch Mitglied, wir gehören dazu. Wir sind nicht die Feinde der Natur, wir sind auch nicht beratungsresistent. So, wie über uns geredet wird, ist das nicht okay. Dazu braucht man sich nur mal das Werbevideo des Volksbegehrens anschauen.

Landwirte werden vom Volksbegehren ausdrücklich als Partner genannt – als Kulturlandschaftspfleger! Was stört Sie daran?

Braun: Wenn ich das Volksbegehren durchlese, sehe ich die Partnerschaft nicht. Ich sehe nur, dass mir gesagt wird, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Wo ist da die Partnerschaft? Die Initiatoren wissen überhaupt nicht, was es heißt, von einem landwirtschaftlichen Betrieb leben zu müssen. Der Vergleich hinkt vielleicht, aber ich denke mir manchmal, es geht uns wie Bundeswehrsoldaten: Die tauchen auch in der Öffentlichkeit nicht auf, aber es wird ständig über sie diskutiert, was sie richtig machen, was sie falsch machen. So geht es uns auch. Immer weniger kennen einen Landwirt persönlich.

Und träumen gleichzeitig vom »Land« als heiler Welt ...

Braun: Man muss doch bitte einsehen, dass, wenn man Computer hat und Smartphones und Autos, die von selbst einparken, dass wir da nicht wirtschaften können wie vor 50 Jahren. Warum verlangt man das aber von uns? Wieso dürfen wir den technischen Fortschritt nicht nutzen? Auch wir leben im Jahr 2019. Auch ich habe Familie, will in Urlaub fahren, auch meine Kinder wollen ein Handy. Aber wir sollen die Landeier bleiben, »Baura«, die 20 Jahre hinterher sind.

Halten Sie das Volksbegehren für ein Projekt städtischer Eliten?

Braun: In den Städten gibt es viel Unterstützung für das Volksbegehren. Dort denken viele, sie ziehen ihre Wanderstiefel an, wandern um den Starnberger See oder steigen auf den Watzmann und haben dann Ahnung von der Natur. Gar nix haben sie! Ich frage mich allerdings, wie man hier gegensteuern und aufklären soll. Uns Bauern hört man jedenfalls nicht mehr zu.