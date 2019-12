Krampuslauf in München: Brauchtum in Bayern

Sie tragen zottelige Felle, gruselige Masken und bimmeln lautstark mit großen Kuhglocken: Wenn der Winter kommt, ist Zeit für den Krampus. Am Münchner Christkindlmarkt findet auch 20119 ein Schaulauf des Brauchtums mit rund 25 Gastgruppen aus Bayern, Österreich und Südtirol statt: Am 8. Dezember 2019 geht es los - mit der ersten Münchner Krampusgruppe „Sparifankerl Pass“. Am 22. Dezember 2019 folgt ein zweiter, kürzerer Lauf in München.

Krampus und Nikolaus

Im alpenländischen Brauchtum ist der Krampus der Begleiter des Nikolaus: Am 6. Dezember bekommen die braven Kinder Geschenke vom Nikolaus, die unartigen werden vom Krampus "bestraft". Die beiden treten immer zusammen auf, der Krampus hat aber dem Nikolaus zu gehorchen: eine klare Rollenverteilung, die zeigen soll, dass das Gute über das Böse siegt. Vom Aussehen her ähnelt die Schreckgestalt dem Teufel, sie ist meist mit einem zotteligen Fell bekleidet und hat Hörner.

Krampus und Knecht Ruprecht

Die Wurzeln des Krampus könnten laut Brauchtumsexperten auf die Spätantike zurückgehen. Nachdem im Jahr 380 im Römischen Reich das Christentum als offizielle Staatsreligion eingeführt worden war, wurden andere Religionen und Kulte "verteufelt" - darunter auch der Dionysoskult rund um den Gott des Weines. Die Vertrauten des Dionysos, die griechischen Satyrn, hatten zum Teil tierisches Aussehen, unter anderem mit Ziegenhörnern. Auch Dionysos trat immer wieder in satyrischer Gestalt auf - und könnte somit ein Vorläufer des Krampus sein.

Der Krampus hat eine ähnliche Funktion wie der aus dem norddeutsch-protestantischen Deutschland stammende Knecht Ruprecht. Letzterer wurde zwar manchmal mit Fell und Hörnern dargestellt, meist trägt die bärtige Gestalt aber eine dunkle Kutte und eine Rute. Oft schleppt Knecht Ruprecht auch den Geschenkesack des Nikolaus und tritt so als Gabenbringer auf. Im Gegensatz zum Krampus ist Knecht Ruprecht ein Einzelgänger. Krampusse treten dagegen oft in Gruppen auf, rund um den 6. Dezember gibt es vielerorts Krampusläufe.