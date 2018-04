Die Idee mit dem Bohrer kam ihr während der Studienzeit in Erlangen. "Ostermärkte mit bunten Eiern haben mich immer schon fasziniert. Es gab bemalte, beklebte oder Batik-Eier, aber keine mit Löchern drin", erinnert sich Neuhaus. Ein Bohrer im väterlichen Keller brachte sie dann auf die Idee mit dem neuen Design. Inzwischen sind ihre kleinen Kunstwerke auf Ostermärkten in ganz Deutschland, in der Schweiz und sogar in Paris gefragt.

Nachdem sie das schweißtreibende Ausblasen der Eier mittels einer Luftpumpen-Konstruktion mit Gummianschluss elegant gelöst hatte, steuerte ihr Schwager eine weitere hilfreiche Idee bei. "Der ist Apotheker und zeigte mir ein Hilfsmittel, mit dem man die Eihaut ohne äußere Eingriffe zuverlässig entfernen kann", erzählt die geschickte Kunsthandwerkerin – die Einzelheiten bleiben ein Betriebsgeheimnis.

Meisterstück: Gänse-Ei mit über 1000 Löchern

Zwischen eineinhalb und 30 Stunden braucht Neuhaus bis zur Fertigstellung der filigranen Kunstwerke. Sie kosten zwischen 12 und 250 Euro. Ihr Meisterstück ist ein Gänse-Ei mit über 1000 Löchern, entstanden in reiner Handarbeit. Nicht weniger kunstvoll wirkt das Wiegen-Ei mit altdeutscher Schrift, das sie anlässlich der Geburt ihrer Tochter Sarah entworfen hat.

Doch nicht nur durch die Lochmuster erfreuen die wundersamen Gebilde das Auge. Mit Aquarellfarben, Tusche, Lasurstiften und Lack entstehen ganze Geschichten auf den Eiern. Sie erzählen von der Arche Noah, von der Erziehung des Vogelnachwuchses, von Seefahrtsgeschichten mit Delfinen, vom Guten Hirten oder zeigen in verschwenderischer Farbenfülle Seerosen, käseknabernde Mäuse und andere Tiere oder Pflanzen. Besonders raffiniert erscheint eine Gans, die ein verziertes und aufklappbares Ei mit Goldrand und Scharnier als Nest gekapert hat.

Kein Ei gleicht dem anderen, wenn Barbara Neuhaus ihre Schätze in weiche Kartons gebettet verpackt und bis zum nächsten Osterfest einlagert. Pro Jahr kommen zu Grundstock, der mehrere hundert Ausstellungsstücke umfasst, nur etwa 20 neue Kunstobjekte dazu. Wenn sie im nächsten Jahr für die nur wenige Wochen umfassende Marktphase ausgepackt werden, ist jedes Objekt wieder wie aus dem Ei gepellt.