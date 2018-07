KZ-Gedenkstätte Flossenbürg zeigt Werke von Koenig

Zu Koenigs Hauptwerken zäh­len die "Pietà" in Berlin-Plötzen­see (1962), das "Große Kreuz VI" in der Versöhnungskirche der KZ-Gedenkstätte Dachau (1966-1967), das "Mahnmal für die Bundesrepublik Deutschland" auf dem Gelände der KZ-Ge­denkstätte Mauthausen (1982-83), das Modell des "Denkmals für die ermordeten Juden Eu­ropas" in Berlin (1994) und das Denkmal für die Opfer des Olym­pia-Attentats 1972 in München (1995).

Fritz Koenigs berühmtes­te Skulptur, die für die Plaza des World Trade Centers geschaffe­ne "Kugelkaryatide N.Y." (1968-1972), wurde nach den Anschlä­gen vom 11. September 2001 zum Mahnmal.

Gedenkstättenleiter Skriebeleit erklärte, dass es "ein langgehegter Wunsch" war, eine Ausstellung mit den Werken Fritz Koenigs in Flossenbürg zu rea­lisieren. "Mit dieser Werkschau zu Fritz Koenig versucht die Ge­denkstätte Flossenbürg abermals einen Diskursraum zu Formen und Möglichkeiten von Erinne­rung zu eröffnen."

Die Ausstellung wurde von Mitarbeitern der KZ-Gedenk­stätte Flossenbürg zusammen mit dem Landshuter Skulpturen­museums im Hofberg erstellt, in dem das plastische und grafische Werk Koenigs bewahrt wird. Laut Stefanie Weinmayr, der Muse­umsleiterin, hat sich Koenig früh und mit radikaler Konsequenz den Menschen in seiner Schön­heit, seinen Beziehungen und seiner elementaren Gefährdung als Leitmotiv gewählt. "Die Ge­fährdung menschlicher Existenz, Verlust, Schmerz und Tod erfährt Fritz Koenig als Achtzehnjähri­ger, als er sich freiwillig an die Ostfront des Zweiten Weltkriegs meldet." Diese unauslöschlichen Erlebnisse bestimmen sein Werk.

Schönheit und Elend in Zeichnungen

Koenig zeichnete unabläs­sig in den Schützengräben der Front. Wenn das Papier ausging, zeichnete er mit einem Hölzchen in die Lehmwände des Grabens. Er bannte das Elend in der Zeich­nung: Verletzte, Sterbende, Tote. Zerstörte Häuser, die Unbekann­ten einst ein Heim waren. Gleich­zeitig hielt er auf teils winzigen Formaten die Schönheit der Son­nenblumenfelder fest. Er sah Tod und Elend des Kriegs, bewahrte sich aber seine Autonomie.

Die Ausstellung in Flossen­bürg wird parallel zu einer Ret­rospektive des Gesamtwerks von Fritz Koenig in den Uffizien in Florenz gezeigt.