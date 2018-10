14.10.2018

Juden in Bayern

Landtagswahlen: Zentralratspräsident Schuster besorgt über Abschneiden der AfD

Vertreter des Judentums in Bayern haben sich am Sonntagabend besorgt über den Einzug der Alternative für Deutschland (AfD) in den bayerischen Landtag gezeigt. Nach den Hochrechnungen der TV-Sender um 19.45 Uhr wird die AfD bei den Landtagswahlen ein deutlich zweistelliges Ergebnis erreichen.